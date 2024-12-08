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В ООН допустили исключение лидеров оппозиции в Сирии из списка террористов

Педерсен: лидеров оппозиции в Сирии могут исключить из списка террористов

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Anadolu/Getty Images

Спецпосланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен на пресс-конференции на полях Дохийского форума допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, захватившей сирийские города, в том числе Дамаск, при соблюдении ими определенных условий. Его слова передают РИА Новости.

«Чтобы добиться своего исключения из этих списков, они должны предпринять действия на земле, доказать правильность этого шага. Есть определенная процедура по удалению из этих списков, которую они должны пройти», — сказал Педерсен.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее МИД РФ сделал заявление на фоне ситуации в Сирии.

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