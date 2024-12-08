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Асад мог улететь в Африку

ТАСС: Башар Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад попросил несколько стран принять его в связи с потерей власти в Дамаске, но они отказали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил в Сирии Анаса аль-Абду.

По его словам, Асад мог направиться в Африку.

«До сих пор нет определенных новостей о местонахождении Асада. Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, включая Россию, но получил отказ», — сказал аль-Абда.

Он добавил, что «сирийский народ в свою очередь хочет, чтобы его судил сирийский суд».

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что президент Сирии Башар Асад может находиться за пределами страны, и в настоящий момент неизвестно, где он находится. При этом агентство Reuters писало, что Асад мог разбиться в авиакатастрофе. По словам журналистов, самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.

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