Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму. Об этом сообщает иранский канал Press TV.

При этом на данный момент детали сообщения не приводятся.

До этого Тегеран предупреждал президента Сирии Башара Асада о том, что помощь в борьбе с боевиками, захватившими часть территории страны, будет ограниченной.

Иран вывел из Сирии своих старших командиров, дислоцированных на востоке Сирии.

Накануне сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.