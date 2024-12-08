Трамп раскрыл потери ВСУ

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 400 тысяч человек.

«(Украина) нелепым образом потеряла 400 тыс. военных», — написал он.

Также Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон. Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».

Ранее в США рассказали, почему Зеленскому было некомфортно на встрече с Трампом.