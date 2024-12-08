В России назвали приемлемые условия урегулирования на Украине

Приемлемые условия по Украине для России включают гарантии безопасности, признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и снятие санкций. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам нужно не упустить шанс на мир, сформировать выгодные для нас условия, включая гарантии безопасности, признание новых регионов, снятие санкций», — подчеркнул он.

По словам Константинова, на данный момент нет гарантий, что на Украине будет установлен прочный мир, хотя шансы на решение конфликта есть.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Вместе с тем шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявлял в свою очередь, что Трамп должен противостоять России.

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже.