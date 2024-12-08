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Спецпосланник ООН заявил о подготовке к переходному периоду в Сирии

Участники встречи по Сирии заявили о необходимости подготовки к переходному периоду

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Khalil Ashawi/Reuters

Участники встречи по Сирии в Дохе согласились с необходимостью начать подготовку к переходному периоду в республике. Об этом заявил Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, пишет РИА Новости.

Педерсен также допустил исключение из списка террористов лидеров вооруженной оппозиции, взявшей под контроль сирийские города.

В России уже сделали заявление насчет помощи Сирии в сложившейся ситуации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о готовности РФ оказывать поддержку сирийскому народу, но не разбираться с полномасштабной гражданской войной.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее в Госдуме заявили, что нельзя гарантировать окончание противостояния в Сирии.

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