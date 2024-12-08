В Госдуме заявили, что нельзя гарантировать окончание противостояния в Сирии

Россия продолжает выступать за территориальную целостность Сирии и передачу власти в стране мирным путем. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал происходящее в стране «сложным и трагическим периодом».

«Сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства вооруженной оппозицией с использованием группировок боевиков. И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции «без боя». Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось. По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — сказал Слуцкий.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск, установив контроль над ключевыми объектами столицы, включая аэропорт и президентский дворец. За несколько часов до этого был взят город Хомс. Также повстанцы захватили тюрьму «Сейдная» и центральное телевидение, освободив заключенных и заявив об этом в прямом эфире.

Сообщается, что президент Сирии Башар Асад покинул страну. По неподтвержденной информации, его самолет подвергся обстрелу.

Ранее депутат Чепа предположил, что Россия не сохранит военные базы в Сирии.