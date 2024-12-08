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Катар возобновил посредничество между Израилем и ХАМАС

ТАСС: Катар возобновил посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Катара возобновили посреднические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Да, мы возобновили посредничество», — сказал он в кулуарах Дохийского форума.

Незадолго до этого министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что конфликт в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС стал одной из причин эскалации напряженности в Сирии.

5 декабря сообщалось, что Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения. Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа. Соглашение было одобрено премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Однако, несмотря на переговоры, Израиль не прекращает боевые действия. Недавно в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в Газе трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ФАТХ создадут комитет по управлению послевоенным сектором Газа.

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