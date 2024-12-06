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Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных командиров ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС, участвовавших в атаке на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

«На прошлой неделе в ходе совместных операций ЦАХАЛ и ВВС уничтожили несколько высокопоставленных террористов из батальона «Шати» ХАМАС», — говорится в сообщении.

В списке значатся: Мажди Акилан, заместитель командира батальона «Шати» ХАМАС, Мамдух Мехна, старший член подразделения по прокладке тоннелей в Газе, руководивший подземной подготовкой боевиков, и Ахмад Сувайдан, командир роты в батальоне «Шати», причастный к похищению израильтян в секторе Газа 7 октября.

В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ продолжит преследовать всех, кто участвовал в террористической деятельности против израильских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее израильская армия заявила о ликвидации старшего террориста ХАМАС.

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