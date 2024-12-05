Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения

Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения, сообщает агентство Axios.

Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.

Новое соглашение было согласовано на минувшей неделе в ходе встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, министров и глав силовых ведомств. Документ предполагает возможность переговоров между двумя сторонами. Кроме того, предусматривается прекращение огня на срок от 42 до 60 дней.

До этого ТАСС сообщал, что палестинские организации ХАМАС и ФАТХ договорились о создании совместного комитета по управлению послевоенным сектором Газа. Они одобрили проект соглашения по итогам переговоров, которые прошли в Каире.

Согласно документу, в совместный комитет войдут 10–15 человек, которые будут отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения войны с Израилем.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.