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Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения

Axios: Израиль передал движению ХАМАС обновленный проект соглашения

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль передал радикальному движению ХАМАС обновленный проект соглашения, сообщает агентство Axios.

Отмечается, что новый проект предполагает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в секторе Газа.

Новое соглашение было согласовано на минувшей неделе в ходе встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, министров и глав силовых ведомств. Документ предполагает возможность переговоров между двумя сторонами. Кроме того, предусматривается прекращение огня на срок от 42 до 60 дней.

До этого ТАСС сообщал, что палестинские организации ХАМАС и ФАТХ договорились о создании совместного комитета по управлению послевоенным сектором Газа. Они одобрили проект соглашения по итогам переговоров, которые прошли в Каире.

Согласно документу, в совместный комитет войдут 10–15 человек, которые будут отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения войны с Израилем.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

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