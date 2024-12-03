ХАМАС и ФАТХ создадут комитет по управлению послевоенным сектором Газа

Палестинские организации ХАМАС и ФАТХ договорились о создании совместного комитета по управлению послевоенным сектором Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на участников переговоров, передает ТАСС.
Они одобрили проект соглашения по итогам переговоров, которые прошли в Каире.
Согласно документу, в совместный комитет войдут 10–15 человек, которые будут отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения войны с Израилем.
30 ноября сообщалось, что делегация ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа.
До этого газета The New York Times писала, что лидеры палестинской группировки обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором.
Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «адской ценой» из-за заложников.