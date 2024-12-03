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ХАМАС и ФАТХ создадут комитет по управлению послевоенным сектором Газа

AFP: ХАМАС и ФАТХ одобрили создание комитета по управлению Газой после конфликта

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Shutterstock/FOTODOM

Палестинские организации ХАМАС и ФАТХ договорились о создании совместного комитета по управлению послевоенным сектором Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на участников переговоров, передает ТАСС.

Они одобрили проект соглашения по итогам переговоров, которые прошли в Каире.

Согласно документу, в совместный комитет войдут 10–15 человек, которые будут отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения войны с Израилем.

30 ноября сообщалось, что делегация ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа.

До этого газета The New York Times писала, что лидеры палестинской группировки обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «адской ценой» из-за заложников.

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