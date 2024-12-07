В Катаре связали войну в Газе с эскалацией в Сирии

Конфликт в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС стал одной из причин эскалации напряженности в Сирии. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Дохийском форуме, передает ТАСС.

«Я думаю, что существует два фактора, когда речь идет о том, что происходит сейчас в Сирии. Первое было действительно ожидаемо из-за того, что происходит в Газе», — заявил политик.

Глава МИД Катара подчеркнул, что ситуация будет усугубляться и приведет к последствиям для всего региона. Конфликт действительно расширяется, указал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, «будь то в Ливане или в Красном море».

В качестве второго фактора политик привел фактическое игнорирование ситуации. Глава МИД Катара напомнил, что когда война в Сирии стихла, президент Сирии Башар Асад не воспользовался возможностью, чтобы начать взаимодействовать и восстанавливать отношения со своим народом. Кроме того, подчеркнул премьер Катара, не было никаких серьезных действий, будь то возвращение беженцев или примирение с собственным народом.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо.

7 декабря стало известно, что сирийские вооруженные силы совместно с Воздушно-космическими силами России в течение недели ликвидировали 2,5 тысячи террористов.

Ранее WSJ узнала о предложении Асаду покинуть Сирию.