Путин посмертно наградил главреда «Народной газеты» орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову, погибшую в Курской области, орденом Мужества посмертно. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну (посмертно)», — отмечается в указе.

Главное военное следственное управление Следственного комитета установило, что 17 ноября военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты». В результате атаки главред газеты получила травмы, несовместимые с жизнью, ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Военные следователи квалифицировали произошедшее по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее два мирных жителя погибли при спасении односельчан от дронов ВСУ в Курской области.