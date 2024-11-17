Следствие возбудило дело против украинских военных за атаку в Курской области

В России возбудили дело против украинских военных, которые атаковали полицейский автомобиль в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Главное военное следственное управление СК установило, что 17 ноября военные ВСУ при помощи беспилотника, снаряженного взрывным устройством, совершили в селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты».

В результате атаки главный редактор газеты получила травмы, несовместимые с жизнью, ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Военные следователи квалифицировали произошедшее по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Теракт).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех представителей ВСУ, причастных к данному преступлению.

Ранее на видео попал момент пролета беспилотника и зарево от взрыва на заводе в Ижевске.