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Два мирных жителя погибли при спасении односельчан от дронов ВСУ в Курской области

В Курской области два мирных жителя погибли, спасая односельчан от дронов ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили несколько домов в селе Дурово-Бобрик Курской области. Двое местных жителей, приехавшие на помощь односельчанам, погибли от удара дрона, передает ТАСС.

В сообщении уточнили, что украинские военные атаковали населенный пункт дронами «Баба-Яга». Несколько частных домов полностью уничтожено.

«Погибли ребята, приехали спасать, за ними — дрон», — рассказал селянин Александр Клочков.

Он пояснил, что сначала БПЛА поджег машину. Спасаясь, мирные жители побежали вниз по дороге, но беспилотник их догнал. По словам Клочкова, после атаки еще три человека получили ранения. Врачи оценили состояние одного из них как тяжелое и отправили в Москву.

Кроме того, дроны повредили подстанцию, из-за этого в селе нет ни света, ни воды.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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