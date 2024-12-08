Власти Сирии проводят встречи с повстанцами для обеспечения государственных услуг

Действующее правительство Сирии проводит встречи с повстанцами для непрерывного обеспечения государственных услуг. Об этом сообщил телеканалу Al Arabiya глава Минпрома страны Мухаммед Самер аль-Халил, передает ТАСС.

Утром 8 декабря сирийские мятежники взяли под контроль Дамаск и объявили о свержении действующего режима.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения до перехода власти пока останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии и согласился работать с мятежниками.

При этом в сирийской армии заявили, что продолжают вести военные операции против повстанцев в районах городов Хама, Хомс и Дераа.

Ранее коалиция сирийских повстанцев заявила о работе над передачей власти переходному органу.