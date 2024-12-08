В Сирии работают над передачей власти переходному правительству

Коалиция сирийских повстанцев заявила, что работает над завершением передачи власти переходному руководящему органу с полными исполнительными полномочиями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на их заявление.

«Великая сирийская революция перешла от этапа борьбы за свержение режима Асада к борьбе за совместное построение Сирии, достойной жертв ее народа», — говорится в заявлении.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Президент страны Башар Асад покинул страну, улетев в неизвестном направлении. Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения пока останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии и согласился работать с любыми властями.

При этом в сирийской армии заявили, что продолжают вести военные операции против повстанцев в районах городов Хама, Хомс и Дераа.

Ранее повстанцы выпустили заключенных из тюрьмы в Сирии, прозванной «Человеческой бойней».