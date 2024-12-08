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Российский МИД получил ноту об инциденте с посольством Швеции в Москве

МИД РФ получил ноту по инциденту с посольством Швеции, которое забросали краской

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Телеграм-канал «SHOT»

Министерство иностранных дел России получило ноту посольства Швеции после инцидента в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в МИД.

В российском МИД отметили, что им поступила нота посольства Швеции с просьбой проинформировать о ходе расследования.

Речь идет про происшествии в столице на Мосфильмовской улице 28 ноября, когда несколько молодых людей забросали фасад шведской дипмиссии бутылками с краской. Их поймали сотрудники полиции непосредственно на месте преступления. Они отказались отвечать на вопросы правоохранителей, их доставили на допрос.

На следующий день после инцидента уже в Стокгольме беспилотный летательный аппарат сбросил на территорию посольства России краску. Представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон заявил, что правоохранители расследуют происшествие как акт вандализма.

Незадолго до этого правоохранители задержали девушку, которая оставила надпись «Ахмат слива» на памятнике Ахмату Кадырову в московском районе Бутово.

Ранее в Москве неизвестные облили краской посольство Литвы.

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