В Москве трое юношей напали на посольство Швеции

В Москве трое молодых людей разгромили посольство Швеции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, юноши прибыли к зданию дипмиссии на Мосфильмовской улице около семи часов утра. Они забросили через ограду несколько бутылок, а один злоумышленник начал разрисовывать из баллончика с краской будку охранника. В итоге здание не получило сильных повреждений.

Всех троих вандалов сотрудники полиции задержали на месте. Они отказались отвечать на вопросы правоохранителей, их доставили на допрос.

До этого в Нефтеюганске правоохранители установили личности нарушителей, которые 21 ноября разгромили боевую машину пехоты БМП-1П. По словам градоначальника, вандалами оказались двое 11-летних школьников. Мальчиков поставили на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Незадолго до этого правоохранители задержали девушку, которая оставила надпись «Ахмат слива» на памятнике Ахмату Кадырову в московском районе Бутово.

Ранее в Иркутской области подростки вытоптали свастику на снегу и попали на видео.