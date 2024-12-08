Премьер Сирии заявил, что готов работать с руководством, которое выберет народ

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», приводит канал слова аль-Джаляли.

Незадолго до этого телеканал Al Hadath сообщил, что боевики террористических формирований установили контроль над столицей Сирии Дамаском. На фоне этого международный аэропорт города прекратил принимать и отправлять рейсы.

Телеканал Al Mayadeen передавал, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. Как писала газета The Wall Street Journal 7 декабря, потеря Хомса лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.