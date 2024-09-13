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Журналист рассказал о планах США разжечь масштабную войну

Боуз: США разжигают крупномасштабную войну, которая уничтожит Европу

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Jeremias Gonzalez/AP

Соединенные Штаты разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к гибели Европы. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали», — подчеркнул он, прикрепив к посту фотографии Белого дома в США.

Как отметил Боуз, многие жители Европы, которые поддерживают Украину в конфликте с РФ, игнорируют возросшие риски для самого европейского региона.

До этого обозреватель Bloomberg Андреас Клут писал, что экс-президент США Дональд Трамп, заявив на дебатах со своим оппонентом Камалой Харрис о возможности третьей мировой войны, был прав, однако не предложил «анализа», как США могут «подготовиться» к глобальному конфликту.

Ученые в США, отметил Клут, «призывают к стратегии «трех театров военных действий», чтобы «сражаться и побеждать одновременно в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии».

Он пояснил, что комиссия по стратегии национальной обороны, назначенная конгрессом США, «идет дальше», требуя армию, «которая может одновременно победить Китай, Россию, Иран и Северную Корею, при этом сокрушая террористические группировки попутно».

Ранее опрос показал, как в РФ отнеслись к словам Трампа о третьей мировой при Харрис.

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