Помощник Путина назвал количество потенциальных партнеров БРИКС

В качестве стран – партнеров БРИКС сейчас рассматриваются 15 государств, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

По его словам, эти страны могут быть партнерами по разным параметрам, например, по влиянию на региональные и международные дела.

5 сентября президент России Владимир Путин говорил, что более 30 государств проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые высказывают желание присоединиться к объединению.

Ушаков отметил, что было бы нелогично принимать сразу такое большое количество стран в БРИКС, так как в этом случае организация станет неработающей и «совершенно аморфной структурой».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее были названы темы первого заседания саммита БРИКС в Казани.