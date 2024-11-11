Малайзия получила приглашение стать партнером БРИКС

Малайзия около двух недель назад получила приглашение стать партнером БРИКС. Об этом заявил посол в России Чеонг Лун Лай в беседе с ТАСС.

Дипломат сообщил, что малазийская сторона «активно рассматривает» поступившее предложение и «скоро ожидается ответ».

Письменное приглашение высылалось министру иностранных дел Малайзии Мохамаду Хасану, добавил посол.

Накануне сообщалось, что Республика Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Уганда занимает сбалансированную и практичную позицию в международных делах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, что даже в НАТО есть те, кто проявляет интерес к БРИКС.