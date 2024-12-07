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В США порекомендовали Зеленскому протрезветь

Джонсон: мечтающий о НАТО Зеленский должен трезво взглянуть на положение дел

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон порекомендовал мечтающему о НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому начать трезво смотреть на положение дел. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они пьют не из питьевого фонтанчика, они пьют водку, <…> они загуляли, опьянели, и не в хорошем смысле», — сказал эксперт, комментируя призыв Зеленского к взятию контролируемой Киевом территории Украины под «зонтик» НАТО.

Другой участник интервью, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, выразил мнение, что Соединенные Штаты в лице госсекретаря Энтони Блинкена поступают очень цинично по отношению к украинскому государству.

«Как цинично. Битва проиграна. Все, что эти парни хотят сделать, это уйти с поста, сказав, что мы дали Зеленскому все, что он просил. И единственная проблема была в том, что он не хотел мобилизовать 18-летних», — сказал Макговерн.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство страны в НАТО.

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.

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