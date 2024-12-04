Блинкен призвал Украину принять «сложные, но необходимые» решения по мобилизации

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос о мобилизации на Украине и призвал Киев принять «сложные, но необходимые решения» в этой сфере. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мобилизация для Украины очень важна, так как даже с необходимым финансированием и оружием на фронте должны быть люди.

«Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал Блинкен.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее генсек НАТО захотел удостовериться, остались ли на Украине люди для мобилизации.