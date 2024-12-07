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Экс-премьер Румынии заявил, что КС не имел права отменять президентские выборы

Экс-премьер Румынии Орбан: у КС не было полномочий отменять выборы президента

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George Calin/Reuters

Конституционный суд (КС) Румынии имел право аннулировать первый тур президентских выборов, но у него нет полномочий отменять весь избирательный процесс. Об этом заявил лидер партии «Сила правых», бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, сообщает РИА Новости.

«Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует… У Конституционного суда нет полномочий на отмену выборов, у него есть только полномочия на отмену первого тура», — сказал политик.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

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