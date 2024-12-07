Канцлер Австрии готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Австрийский канцлер Карл Нехаммер после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже написал в соцсети X о готовности Вены предоставить площадку для проведения переговоров по украинскому конфликту.

«Вена, будучи столицей нейтрального государства, всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров», — сообщил австрийский политик.

Он добавил, что во время беседы с лидером Украины речь шла об общих усилиях для достижения «комплексного, справедливого и прочного мира».

Нехаммер и Зеленский находятся во французской столице на церемонии открытия Нотр-Дама после реставрации. Sky News в связи с этим передавал, что там может решиться судьба Украины, поскольку в Париж прибыли многие мировые лидеры. Например, туда приехал следующий президент США Дональд Трамп. Накануне источник в правительстве Украины допустил, что он встретится с Зеленским.

Ранее Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании».