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Канцлер Австрии готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Канцлер Нехаммер: Австрия готова принять мирные переговоры по Украине 

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Depositphotos

Австрийский канцлер Карл Нехаммер после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже написал в соцсети X о готовности Вены предоставить площадку для проведения переговоров по украинскому конфликту.

«Вена, будучи столицей нейтрального государства, всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров», — сообщил австрийский политик.

Он добавил, что во время беседы с лидером Украины речь шла об общих усилиях для достижения «комплексного, справедливого и прочного мира».

Нехаммер и Зеленский находятся во французской столице на церемонии открытия Нотр-Дама после реставрации. Sky News в связи с этим передавал, что там может решиться судьба Украины, поскольку в Париж прибыли многие мировые лидеры. Например, туда приехал следующий президент США Дональд Трамп. Накануне источник в правительстве Украины допустил, что он встретится с Зеленским.

Ранее Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании».

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