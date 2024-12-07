Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании»

Американский президент Джо Байден не будет участвовать в церемонии открытия Нотр-Дама в Париже, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, мероприятие посетит супруга лидера Джилл Байден.

«Первая леди будет присутствовать в рамках своей большой поездки, включающей Италию, ОАЭ и Катар. Так что она будет представлять администрацию. Они оба были приглашены туда на открытие Нотр-Дама», — сказала Жан-Пьер.

Она объяснила отсутствие Байдена на церемонии «конфликтом в расписании», который не позволяет главе государства отправиться в Париж.

Источник в правительстве Украины накануне рассказывал, что президент Владимир Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом во Франции. Они оба будут присутствовать на открытии Нотр-Дама.

Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Ранее папа Римский отказался открывать Нотр-Дам после реставрации.