Стало известно о вероятной встрече Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом во Франции. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По информации издания, Зеленский отправится в Париж для участия в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, где также будет находиться американский лидер.

Источник уточнил, что Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Возможны и другие встречи, в том числе и с избранным президентом США Дональдом Трампом».

До этого сообщалось, что Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом. Команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в НАТО, однако не исключила дальнейших поставок оружия Киеву, пишет американская пресса.

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