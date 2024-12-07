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Глава фракции правящей партии в Южной Корее подал в отставку

Yonhap: глава фракции правящей партии Южной Кореи Чху Гён Хо заявил об отставке

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Depositphotos

Руководитель фракции правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Чху Гён Хо после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю заявил об отставке. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю.

В ходе заседания за отстранение президента от должности проголосовало 195 депутатов из необходимых 200. При этом, на голосовании отсутствовало большинство представителей правящей партии «Гражданская сила», которая контролирует в парламенте 108 мест.

Сообщалось также, что депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении специального расследования, которое было начато против супруги президента Ким Гон Хи.

3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Позже оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее готовятся к объявлению еще одного военного положения.

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