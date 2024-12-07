В Румынии начались обыски на фоне прошедших выборов

Прокуроры и полицейские в Румынии проводят обыски в домах в нескольких населенных пунктах страны на фоне прошедших президентских выборов. Об этом сообщило агентство Agerpress.

Отмечается, что девять обысков проводятся в связи с подстрекательством граждан к насилию и ненависти против лиц по причине их национальности, сексуальной ориентации или политических взглядов в контексте избирательного процесса в Румынии.

Речь идет о действиях, подстрекающих к насилию в отношении кандидата в президенты или тех, кто его поддерживает, и текстах, содержащих фашистские, расистские или нетерпимые идеологии или доктрины, сеющих ненависть и насилие по этническим, расовым или религиозным мотивам. В частности, письма с угрозами получили члены организации Roma for Democracy («Цыгане за демократию»).

Три обыска проводятся в городе Брашов по делу о подкупе избирателей, отмывании денег и т.д. Среди подозреваемых числится Богдан Пешкир, который предоставлял средства на предвыборную кампанию независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

Еще девять обысков проводятся в Бухаресте и в пяти уездах в связи с панихидой у памятника лидеру легионерского движения Корнелиу Зеля Кодряну в Цынкэбеште, куда пришли 100-150 человек, в том числе евродепутат, лидер националистической партии «СОС Румыния» Диана Шошоакэ.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джеорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее независимый кандидат в президенты Румынии назвал отмену итогов выборов госпереворотом.