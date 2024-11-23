Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский встретится с Макроном после отказа открывать Нотр-Дам

BFMTV: Макрон встретится с папой Римским на Корсике

close
Andreas Solaro/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон встретится с папой Римским Франциском, когда понтифик приедет на Корсику 15 декабря. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, во время посещения французского острова понтифик произнесет две речи, а также отслужит мессу, после чего увидится с президентом республики.

Согласно публикации, это будет первый визит папы Римского на Корсику и третий во Францию. Он уже посещал Страсбург и Марсель в 2014 и 2023 годах. Во время последнего визита Макрон тоже провел аудиенцию с понтификом.

В прошлом году президент Франции пригласил папу Римского на открытие восстановленного собора Нотр-Дам в декабре 2024-го. Понтифик отклонил приглашение. По словам его представителя, в этот торжественный день папа Франциск не хотел отвлекать внимание от собора на себя.

Ранее в МИД РФ заявили, что Макрону прилетело за издевательства над христианством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами