Папа Римский встретится с Макроном после отказа открывать Нотр-Дам

Французский президент Эммануэль Макрон встретится с папой Римским Франциском, когда понтифик приедет на Корсику 15 декабря. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, во время посещения французского острова понтифик произнесет две речи, а также отслужит мессу, после чего увидится с президентом республики.

Согласно публикации, это будет первый визит папы Римского на Корсику и третий во Францию. Он уже посещал Страсбург и Марсель в 2014 и 2023 годах. Во время последнего визита Макрон тоже провел аудиенцию с понтификом.

В прошлом году президент Франции пригласил папу Римского на открытие восстановленного собора Нотр-Дам в декабре 2024-го. Понтифик отклонил приглашение. По словам его представителя, в этот торжественный день папа Франциск не хотел отвлекать внимание от собора на себя.

Ранее в МИД РФ заявили, что Макрону прилетело за издевательства над христианством.