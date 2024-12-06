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Мезенцев назвал просьбу Лукашенко о размещении «Орешника» сигналом Западу

Мезенцев: просьба Лукашенко об «Орешнике» является сигналом Западу

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РИА Новости

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил, что просьба белорусского президента Александра Лукашенко о размещении новейшей российской системы «Орешник» на территории республики не только способствует укреплению оборонного потенциала Союзного государства, но и служит сигналом Западу. Слова Мезенцева передает РИА Новости.

Мезенцев подчеркнул, что запрос Лукашенко к Путину о праве на размещение системы «Орешник» и положительный ответ президента России являются важными шагами, так как это увеличивает оборонный потенциал обеих стран. Он добавил, что это также знаменует собой новый этап в развитии оборонительных возможностей Союзного государства и служит предупреждением для недругов: не стоит провоцировать Россию и Белоруссию на действия, за которые Западу впоследствии может стать стыдно, и за которые придется отвечать перед своим народом.

В пятницу, по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии. Российский лидер заявил, что размещение системы в республике возможно во второй половине 2025 года.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что с «Орешником» общаться с партнерами будет легче.

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