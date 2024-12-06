В МИД РФ заявили, что Трамп посылает противоречивые сигналы

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы, которые не соответствуют национальным интересам России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

Он отметил, что сам Трамп и его окружение, критикуя текущую администрацию, продолжают придерживаться принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», что нельзя согласовать с интересами России.

По мнению учредителя Tsargrad.tv Константина Малофеева, ядерные державы не могут не разговаривать между собой, а так происходит уже давно благодаря администрации действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, необходимо провести саммит российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа с конкретными договоренностями.

6 октября американский телеканал NBC сообщил, что Трамп уже фактически управляет государством, несмотря на то, что еще официально не вступил в должность.

Ранее CNN раскрыл затраты Маска на кампанию Трампа.