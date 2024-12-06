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В России заявили о необходимости личной встречи Путина и Трампа

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Путин и Трамп должны провести личную встречу

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Evan Vucci/AP

Ядерные державы не могут не разговаривать между собой, а так происходит уже давно благодаря администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его мнению, необходимо провести саммит российского лидера Владимира Путина и избранного главы Белого дома Дональда Трампа с конкретными договоренностями.

«Мир изменился. И для того, чтобы он был безопасным, чтобы в будущем мы могли существовать в этом мире без боязни немедленного уничтожения, мы должны проговорить эти вопросы. А это доступно только мировым лидерам. Это доступно только президенту Трампу и президенту Путину», — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что диалог между двумя лидерами должен затрагивать не только Украину, но и всю проблематику международных отношений.

Как сообщают американские СМИ, Киев намерен заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса президента Украины Андрея Ермака встретилась в США с командой Трампа. Республиканцы не выказали интереса к идее членства Украины в НАТО. В то же время лидеры альянса начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа.

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