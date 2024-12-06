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В США заявили, что Трамп уже фактически управляет страной

NBC: Трамп уже фактически управляет США, хоть пока и не является президентом

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп уже фактически управляет государством, несмотря на то, что еще официально не вступил в должность. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Трамп уже фактически управляет всем, хотя он еще даже не президент», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает NBC, Трамп пока не может подписать законопроект или издать указ, однако он «вытесняет Джо Байдена», поскольку действующий президент «сворачивает свой срок» и постепенно уходит из поля зрения общественности.

Трамп, по оценке телеканала, уже «не боится вести себя как настоящий президент».

До этого американское издание Newsweek писало, что Трамп планирует поменять порядок проведения президентских выборов в стране.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа.

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Выборы в США - 2024
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