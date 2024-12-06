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Путин рассказал, когда наладят серийный выпуск «Орешника»

Путин: серийный выпуск «Орешника» наладят ко второй половине 2025 года

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы «Орешник» ко второй половине следующего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя планы размещения «Орешника» в Белоруссии, передает ТАСС.

«К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и в Белоруссию параллельно.

Путин добавил, что объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике».

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