Путин рассказал, когда наладят серийный выпуск «Орешника»

Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы «Орешник» ко второй половине следующего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя планы размещения «Орешника» в Белоруссии, передает ТАСС.

«К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и в Белоруссию параллельно.

Путин добавил, что объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике».