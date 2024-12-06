Лукашенко оценил решение Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Ответ президента России Владимира Путина о возможности размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии устраивает Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Меня очень устраивает ответ», — отметил он.

До этого Путин заявлял, что Россия может разместить ракетные системы «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

Он добавил, что объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике».