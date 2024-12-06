Использование «Орешника» на территории Белоруссии будет определять Минск

Объекты поражения «Орешником» с территории Белоруссии у вероятного противника будет определять военно-политическое руководство Минска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, определение объектов поражения на территории вероятного противника, будет оставаться за военно-политическим руководством Белоруссии», — сказал он.

Путин пообещал в рабочем режиме обсудить все вопросы, связанные с этой темой.

Путин ранее сообщал, что Россия может разместить ракетные системы «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

Незадолго до этого агентство ТАСС сообщило, что Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики. Он уточнил, что в стране имеются определенные площадки для размещения этого вооружения.

Ранее в МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике».