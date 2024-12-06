На Украине сообщили о возможном пуске ракеты «Орешник» на фоне воздушной тревоги

Россия могла запустить ракеты типа «Орешник» с полигона Капустин Яр, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Украина».

По его данным, баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные ракеты летят на высоте более 100 км, после чего устремляются вниз на цели со скоростью, близкой к гиперзвуковой.

«Предупредить место схода, траекторию и другие параметры технически невозможно», — отмечается в сообщении.

Канал рекомендовал гражданам Украины не выходить из укрытий до окончания воздушной тревоги.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, средства противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Роскосмосе» пообещали сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ.