Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу

Минсельхоз Абхазии: РФ не пропустила 9 тонн абхазских мандаринов через границу

close
Артур Лебедев/РИА Новости

Партия мандаринов из Абхазии весом в девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе с Россией. Об этом РИА Новости заявил и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

«В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет», — подчеркнул он.

До того первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Газете.Ru» заявление премьера Абхазии о запрете ввоза фруктов в Россию.

По его словам, мандарины не являются «основополагающим продуктом» для россиян на новогоднем столе.

6 декабря премьер Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Республики, ссылаясь на решение санитарных служб. При этом санитарные службы Абхазии отрицают нахождение во фруктах «вредоносной мушки».

Россельхознадзор в свою очередь опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии.

Ранее в Абхазии сообщили о нехватке денег после остановки помощи из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами