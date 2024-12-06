В Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу

Партия мандаринов из Абхазии весом в девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе с Россией. Об этом РИА Новости заявил и.о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

«В партии цитрусовых весом 9 тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. Какие-то партии пропускают, какие-то нет», — подчеркнул он.

До того первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Газете.Ru» заявление премьера Абхазии о запрете ввоза фруктов в Россию.

По его словам, мандарины не являются «основополагающим продуктом» для россиян на новогоднем столе.

6 декабря премьер Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Республики, ссылаясь на решение санитарных служб. При этом санитарные службы Абхазии отрицают нахождение во фруктах «вредоносной мушки».

Россельхознадзор в свою очередь опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии.

Ранее в Абхазии сообщили о нехватке денег после остановки помощи из России.