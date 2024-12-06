Россельхознадзор опроверг информацию о запрете России на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Об этом в ведомстве сообщили в беседе с РИА Новости.

Там отметили, что эти данные не соответствуют действительности.

Днем 6 декабря исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Абхазии. По словам Бганбы, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.

В этот же день издание «Республика» в Telegram-канале сообщило, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти. Как утверждает в публикации издания, среди санкционных мер якобы могут обсуждаться запрет на экспорт абхазских цитрусовых, прекращение потока электроэнергии из России в Абхазию, а также приостановка финансирования «по всем статьям».

Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявлял, что это произошло из-за невыполнения обязательств перед Москвой. Общий объем доходов госбюджета Абхазии на 2024 год составлял около 15,5 млрд рублей. Финансовая помощь России при этом была запланирована на уровне 5,2 млрд.

Ранее в Абхазии сообщили о нехватке денег после остановки помощи из России.