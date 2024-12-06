Россия запретила импорт мандаринов из Абхазии

Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Абхазии. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба, передает РБК.

«Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии», — подчеркнул он.

По словам Бганбы, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.

До этого сообщалось, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти.

Как утверждалось в публикации местного издания «Республика», среди санкционных мер якобы могут обсуждаться запрет на экспорт абхазских цитрусовых, прекращение потока электроэнергии из России в Абхазию, а также приостановка финансирования «по всем статьям». При этом детали последнего пункта не раскрываются.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Досрочные выборы главы государства назначили на 15 февраля 2025 года.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Бжании.