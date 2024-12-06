В Абхазии сообщили о нехватке денег после остановки помощи из России

В Абхазии не хватает денежных средств для выплат заработных плат бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минфина страны Владимир Делба, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все деньги из бюджета направляются на оплату поступающего из РФ электричества. Теперь зарплаты сложно выплатить даже местным силовикам.

Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку Абхазии в связи с невыполнением ею обязательств. Там должны были гармонизировать местное законодательство для дальнейшей интеграции с РФ.

5 декабря Делба заявлял, что Абхазия не получит 1,8 млрд руб. российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября.

Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты бюджетникам Абхазии. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявлял, что это произошло из-за невыполнения обязательств перед Москвой. Общий объем доходов госбюджета Абхазии на 2024 год составлял около 15,5 млрд рублей. Финансовая помощь России при этом была запланирована на уровне 5,2 млрд.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Бжании.