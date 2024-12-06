В Госдуме заявили, что мандарины из Абхазии — не «основополагающий фрукт» для россиян

Мандарины не являются «основополагающим продуктом» для россиян на новогоднем столе. Так «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление премьера Абхазии о запрете ввоза фруктов в Россию.

«Мандарины популярны на Новый год, но это не является основополагающим продуктом или фруктом для нас. Санитарные службы России, когда определяют, что есть там или нет, то, естественно, несут за это ответственность. Для этого у них есть документы, лабораторные исследования и многое другое. Если такое решение принято, то значит мы должны верить нашим службам», — сказал Водолацкий.

По мнению депутата, запрет не связан с политическими событиями.

«Я думаю, что никак не связано, для этого существуют другие инструменты», — добавил он.

6 декабря премьер Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Республики, ссылаясь на решение санитарных служб. При этом санитарные службы Абхазии отрицают нахождение во фруктах «вредоносной мушки».

В течение часа после этого заявления в Россельхознадзоре сообщили, что информация о запрете ввоза мандаринов из Абхазии не соответствует действительности. По данным ведомства, никаких ограничений на ввоз продукции из республики наложено не было.

Мандарины — основной экспортный продукт Абхазии. Как накануне сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи, с начала октября в Россию ввезли 12,5 тысячи тонн фруктов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В ноябре в Сухуме прошли массовые протесты, последствием которых стала отставка президента. Причиной беспорядков было инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции — там считают, что это опасно для экономического суверенитета Абхазии и невыгодно для народа республики. Оппозиционеры также сообщили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее сообщалось, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против республики.