Лукашенко планирует отметить День Победы в 2025 году в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства заявил, что вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметит День Победы в предстоящем году на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Sputnik.

«В мае 2025 года белорусы и россияне вместе с другими народами бывшего Советского Союза, кто разделяет наши ценности, отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Лукашенко назвал 9 мая «важнейшей памятной датой для наших людей, связанных общей историей, близких духовно и культурно».

До этого Лукашенко заявил, что планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу.