Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу

Лукашенко: Белоруссия готова к скорейшему запуску с Россией рынка нефтепродуктов

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Белоруссия надеется на оперативный запуск объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что важным шагом в процессе интеграции стало создание Договора о формировании совместного рынка электрической энергии.

«Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — отметил президент.

Он также добавил, что работа в этих направлениях активно продолжается.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин определился касательно цен на нефть и газ для Белоруссии.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами