Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу

Белоруссия надеется на оперативный запуск объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что важным шагом в процессе интеграции стало создание Договора о формировании совместного рынка электрической энергии.

«Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — отметил президент.

Он также добавил, что работа в этих направлениях активно продолжается.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин определился касательно цен на нефть и газ для Белоруссии.

Ранее Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти.