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Лукашенко раскрыл, какой шаг России и Белоруссии «возбудил» Запад

Лукашенко: план России и Белоруссии по договору о безопасности возбудил Запад

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Павел Бедняков/РИА Новости

Планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны. Об этом на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Только, Владимир Владимирович, наше намерение подписать этот договор слишком возбудило, как вы говорили, партнеров на Западе», — подчеркнул глава государства.

6 декабря президент России Владимир Путин встретился в Минске с Лукашенко.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее в Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко.

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