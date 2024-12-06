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Лукашенко позвали на неформальный саммит СНГ

Путин пригласил Лукашенко на традиционный неформальный саммит СНГ в Петербурге

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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает прибытия президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) 25-26 декабря в Санкт-Петербурге. Его слова приводит ТАСС.

О намерении встретиться с Лукашенко в Петербурге Путин заявил во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Отмечается, что также Лукашенко ждут на сессии Высшего Евразийского экономического совета.

До этого Путин и Лукашенко, получили памятные медали.

Договор о Союзном государстве был подписан 8 декабря 1999 года между Российской Федерацией и Беларусью. Он направлен на укрепление устойчивого партнерства между двумя странами, подтверждая духовное единство братских народов и способствуя реализации множества совместных инициатив.

Ранее Лукашенко заявил, что план России и Белоруссии по договору о безопасности «возбудил» Запад.

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