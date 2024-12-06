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Участники заседания госсовета Союзного государства получили памятные медали

Участники госсовета СГ, в том числе Путин и Лукашенко, получили памятные медали

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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Участники заседания Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске, включая президента России Владимира Путина и главу Белоруссии Александра Лукашенко, были удостоены памятных медалей, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. Об этом пишет РИА Новости.

Медаль, выполненная из золота, украшена флагами России и Белоруссии, а также надписью «Союзное государство» на русском и белорусском языках. Она представлена в специальной бордовой коробке и была размещена на столах участников заседания.

Кроме того, организаторы вставили изображение памятной медали на папки с материалами заседания для членов делегаций.

Договор о Союзном государстве был подписан 8 декабря 1999 года между Российской Федерацией и Беларусью. Он направлен на укрепление устойчивого партнерства между двумя странами, подтверждая духовное единство братских народов и способствуя реализации множества совместных инициатив.

6 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия стали сильнее, несмотря на внешнее давление.

Ранее Лукашенко раскрыл, какой шаг России и Белоруссии «возбудил» Запад.

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